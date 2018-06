Piazza Mazzini, a fine mese sosta rivoluzionata: metà degli stalli per i residenti di via Bertani

Genova. I disagi per i lavori di via Bertani si stanno facendo sentire, e l’amministrazione civica prova a tamponare.

Entro fine mese, cioè questa settimana, gli stalli di sosta della vicina piazza Mazzini, oggi tutti “Isola Azzurra”, saranno per metà destinati alla sosta in Blu Area, destinata ai residenti di via Bertani. Nel dettaglio quelli a lato monte.

“In questo modo cerchiamo di tamponare alla perdita momentanea di oltre 50 posto macchina per le operazioni di cantiere”, ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Stefano Balleare, intervenuto in Sala Rossa durante il consiglio comunale.