Piattaforma logistica Sogegross di Trasta, la Valpolcevera si interroga sulle criticità

Genova. Il progetto che prevede la costruzione di una piattaforma logistica negli spazi dell’area dell’ex-squadra rialzo di Trasta in via Polonio per Sogegross sta scatenando molti dubbi, incertezze e paure per la popolazione della Val Polcevera.

Tanti i dubbi, tra una viabilità che potrebbe esplodere e i mancati aggiornamenti del piano urbanisto comunale. Una scelta che secondo molti porterebbe ad una nuova grande servitù per l’area.

Se ne parlerà mercoledì 20 Giugno alle ore 21:00 con Sara Gallo, Davide Ghiglione e Paolo Putti, consiglieri municipali e comunale della lista “Chiamami Genova – Putti Sindaco”, presso il Circolo Arci Barabini di Trasta, Salita Cà dei Trenta 3.

Interverranno anche Roberta Burroni e Maurizio Fratia del Comitato Possibile “Genova Terra e Libertà” che hanno presentato osservazioni al progetto in sede di conferenza dei servizi.