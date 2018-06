Piano No Stop, dal centro alla periferia la rassegna porta il carillon vivente ad animare l’estate genovese

Genova. Quando era arrivato, il settembre scorso, in via Garibaldi, aveva lasciato tutti a bocca – e orecchie – aperte. Torna, in questa estate 2018, il carillon vivente, la performance di arte di strada che accosta danza e musica classica dal vivo, e sarà solo una parte del programma della rassegna Piano No Stop, organizzata dal Comune di Genova, gratuita e aperta a tutti.

12 quartieri, 12 date: domenica 3 giugno la manifestazione è già iniziata a Pra’, sulla fascia di rispetto, e prosegue il 22 giugno alle 17 a Borgo Incrociati.Il pianoforte meccanico, munito di ruote e motore, guidato da un settecentesco pianista/pilota, sfilerà nel borgo accompagnando un’eterea ballerina che danzerà sulle punte, utilizzando come palco la cassa armonica del pianoforte.

Lo stesso accadrà il 23 giugno a Certosa, in piazza Petrella alle 17e30, il 24 a San Gottardo, lungo via Piacenza alle 21 (questa volta l’appuntamento è dopo il tramonto per vivere la magia del carillon nella notte stellata di San Giovanni).

Il 28 il piano-carillon arriva in centro storico, in via Luccoli (ore 17), il 30 invece si muoverà sulle note della musica dalle 21 tra Corso Italia e Boccadasse per la fiera di San Pietro e Paolo.

Altre date: il 7 luglio a Sestri Ponente, alle 18 in piazza Micone per portare l’atmosfera d’altri tempi, suggerita dagli abiti del pianista e della ballerina classica, il 14 luglio in via San Vincenzo, una delle vie dello shopping cittadino per una serata alternativa per il centro genovese.

Il 20 luglio appuntamento con il Carillon Vivente a Sampierdarena in via Cantore alle 17:30. Il 21 luglio alle 20e30 al Porticciolo di Nervi.

Infine a settembre, il 1 alle 18 il carillon sarà sulla banchina della Darsena a due passi dal Porto Antico e in riva al mare, il 22 settembre alle 18 – gran chiusura – in via Garibaldi per salutare l’estate e la rassegna. Per l’occasione su Strada Nuova ci sarà un pianoforte fisso al quale si esibiranno alcuni pianisti durante la serata.