Pegli, strappa la collana a una donna, un passante blocca e ferma ladro 18enne

Genova. Un ragazzo di diciotto anni, nordafricano, è stato arrestato per aver strappato una collanina a una donna di circa sessant’anni, ferita in modo lieve nell’aggressione. Il giovane è stato inseguito e bloccato da un passante che poi l’ho ha affidato agli agenti delle volanti.

E’ successo in piazza Ponchielli, a Pegli.

Lo scippatore alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi della collanina ingoiandola, sono stati i poliziotti a impedire che lo facesse. La sessantenne vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai medici del 118 e medicata in ospedale per un’escoriazione al collo provocata dallo strappo della collana: guarirà in pochi giorni.