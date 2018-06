Pegli, richiedente asilo di 19 anni sorpreso con oltre un chilo di “erba”

Genova. Non appena ha visto la volante ha iniziato ad agitarsi, per questo gli agenti l’hanno notato e, dopo un veloce controllo, l’hanno arrestato.

Si è cacciato in un brutto guaio un 19enne nigeriano, richiedente asilo, incensurato, scoperto in via Pallavicini a Pegli, nel ponente cittadino, con addosso un chilo e 114 grammi di marijuana e 2130 euro in contante, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato arrestato e sarà processato con rito direttissimo.