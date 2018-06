Paura a Nervi, ragazzo di 16anni si tuffa e si ferisce sulla scogliera di Capolungo

Genova. Per qualche minuto sembrava che sarebbe stata necessaria una squadra via mare dei vigili del fuoco per mettere in salvo il ragazzo di 16 anni che era caduto tuffandosi, facendosi male a una gamba, su una scogliera a Capolungo, a Nervi.

E’ successo intorno all’ora di pranzo. L’intervento, dei pompieri e di una pubblica assistenza, è poi riuscito via terra. Il tuffo del ragazzo, riuscito male, era alto circa 10 metri.

Il giovane, in condizioni serie ma non gravi, è stato portato all’ospedale San Martino.