Park Genova e Santa Margherita fuori ai playoff

Amaro epilogo per le ultime due compagini liguri impegnate nei playoff di Serie B. Il Park Genova non riesce nell’impresa di battere il Bari che si impone con un chiaro 3-1. Ko di Costanza Pera per 6-1, 6-2 contro Liebens Klaartje. I genovesi hanno pareggiato momentaneamente con Costanza Traversi che ha superato Natasha Piludu per 7-5, 6-4. La sconfitta di Valentine Confalonieri per 6-2, 6-1 con Eleonora Alvisi ha costretto le genovesi a giocarsi il tutto per tutto nel doppio fra Confalonieri e Ginevra Parentini contro Piludu e Liebens che si sono imposte con un doppio 7-5.

Fuori anche il Santa Margherita Ligure che viene sconfitta in casa dal Vicenza per 2-4. Subito avanti nei singolari i veneti grazie al 6-1, 6-2 di Oradini su Ollert e al 2-6, 7-5, 6-3 di Kracman su Metti. Orso poi ha sconfitto Tassara 6-4, 2-6, 6-3 mettendo in crisi i liguri che hanno trovato la speranza con Castagnola, vincente per 7-6, 2-6, 6-4 e poi con il primo doppio vinto da Castagnola e Tassara su Oradini e Kracman. Fatale il secondo doppio che Inserra e Ollert vincono per il ritiro al secondo set di Giacomini e Orso dopo che il primo era terminato 6-4 per i vicentini.