Genova. Continuano i lavori di ripristino dei Parchi di Nervi dopo il disallestimento di Euroflora. Aster è al lavoro per ripristinare i prati, mentre il roseto ancora in fiore permette di “ingannare l’attesa”.

Le polemiche non sono mancate, e tutt’oggi sono in molti a lamentare “lo scempio” fatto, Legambiente su tutti, che ha denunciato pubblicamente l’utilizzo di pratiche non consone ad un parco storico, paventando azioni legali.

La riapertura totale dei parchi è prevista il 30 giugno: nei giorni scorsi Aster ha iniziato i lavori di fresatura e semina del prato di Villa Grimaldi, mentre sono iniziati i test per i nuovi impianti di irrigazione e illuminazione.

Abbiamo fatto un giro ai parchi, con il nostro Paolo Zeggio, e abbiamo verificato: di lavoro pare ce ne sia ancora molto da fare, e i cantieri sembrano nella versione “corsa contro il tempo”, ma il Roseto permette di godere di uno spettacolo che fa dimenticare il resto. Almeno per un po’. Staremo a vedere.

(Foto di Paolo Zeggio. Foto della fresatura e degli impianti d’irrigazione di Aster)