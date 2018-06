Pallanuoto: Liana Dance balla con il Bogliasco

Bogliasco. Il Bogliasco Bene 1951 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centroboa Liana Dance per il suo tesseramento con la prima squadra femminile in vista della stagione agonistica 2018/19.

Nazionale neozelandese, classe 1998, Dance arriva dal Club Natation Matarò, società con cui ha disputato le ultime due final four sia nel campionato spagnolo che nell’Eurolega, competizione nella quale nel gennaio 2017 incrociò sul proprio cammino anche le ragazze guidate da Mario Sinatra.

“È giovane ma ha già debuttato in nazionale e arriva da un’esperienza biennale in una delle realtà più importanti d’Europa – commenta il direttore sportivo bogliaschino Teresa Frassinetti -. Inoltre ha tanta voglia di crescere e di migliorarsi, presupposti importantissimi che hanno convinto sia me che Mario a puntare su di lei. Liana è davvero entusiasta di questa nuova avventura che l’attende e noi con lei siamo sicuri di poter fare molto bene”.