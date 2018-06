Ordine degli avvocati, un convegno sugli animali da consumo e una mostra d’arte

Genova. Tra problemi ambientali, sociali e soprattutto giuridici, il Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, organizza mercoledì 13 giugno alle ore 14 nella sala congressi di via XII Ottobre 3 il convegno “Animali da consumo: allevamento e trasporto”.

I temi in discussione vertono in particolare sulle condizioni in cui vengono tenuti gli animali negli allevamenti intensivi, sul problema dell’uso degli antibiotici per la loro alimentazione, sui danni ambientali e sullo spreco di cereali e di acqua dovuti agli allevamenti.

In discussione anche il tema del trasporto, realizzato molto spesso in condizioni anti-igieniche e crudeli nonostante la normativa italiana e europea. Il convegno, moderato da Gabriella De Filippis e introdotto dal presidente dell’Ordine degli Avvocati genovesi Alessandro Vaccaro, vede la partecipazione di tre avvocatesse genovesi: Gabriella De Filippis (tema “L’alto prezzo della carne economica”), Laura Castagnola (“La tutela fornita dall’ordinamento nazionale”), Manuela Giacomini (“Profili di diritto dell’Unione Europea”) con approfondimenti proposti da tre giovani praticanti, allieve della Scuola forense, su temi che spaziano su argomenti giuridici (Emanuela Casaleggio su “La costituzione di parte civile delle associazioni animaliste”), sanitari (Serena Morelli su “Conseguenze sulla salute umana”) e pratiche commerciali (Marta Salvarani su “Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette”).

Da giovedì 14 giugno (inaugurazione ore 17,30) a giovedì 28 giugno con orario 10-18 dal lunedì al venerdì, nel Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, via XII Ottobre 3, mostra di Lino Monopoli. Milanese, classe 1950, Monopoli ha seguito sia il percorso della pittura sia, soprattutto, quello della scultura misurandosi con argilla, ferro, pietra, bronzo, Dal 2012 inizia a costruire Pinocchi di ogni dimensione e foggia utilizzando materiale da riciclo: ne ha finora realizzati oltre 200. Come indica il titolo della mostra genovese, “Pinocchio Vaga Mondo”, i burattini di Monopoli sono inseriti e fotografati in ogni tipo di ambiente, luogo o situazione, in una serie infinita di performance.