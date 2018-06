Operaio precipitato da un ponteggio a Fincantieri, il fratello indagato per omicidio colposo

Genova. Uno dei fratelli di Salvatore Lombardo, il carpentiere 43enne precipitato dal ponteggio di una nave in costruzione alla Fincantieri di Sestri ponente, è indagato dalla procura di Genova per omicidio colposo.

L’uomo lavora come caposquadra alla ditta Ottaviani, l’azienda dell’indotto per cui lavorava anche Salvatore che non aveva con sé casco né imbragatura mentre saldava seduto su una tavola al ponte 13.

L’iscrizione nel registro degli indagati da parte del sostituto procuratore Stefano Puppo è probabilmente la prima di una lista destinata ad allungarsi e che mira a ricostruire l’intera catena delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Intanto domani mattina sul corpo dell’operaio verrà eseguita l’autopsia.