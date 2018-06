Operaio investito da un collega alla Volpara, indagini in corso sull’episodio

Genova. I carabinieri della stazione di Genova Marassi stanno indagando sull’episodio avvenuto ieri pomeriggio in lungo Bisagno Dalmazia, nei pressi dell’impianto Amiu della Volpara.

L’autista di un camion della ditta Melandri, società esterna, ha investito e rotto una gamba – secondo quanto appreso inizialmente per errore, durante un parcheggio – a un collega, un 32enne rumeno, che si trovava seduto su un muretto.

Il lavoratore è stato portato in ospedale al San Martino non in gravi condizioni. Ma sul caso è stata aperta un’indagine per escludere che si sia trattato di un gesto volontario e che sul luogo di lavoro fossero rispettate tutte le norme di sicurezza.