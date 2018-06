Oltre 2 mln di euro di carne venduta in nero. La truffa dei grossisti scoperta dalla Guardia di Finanza

Genova. A conclusione di una complessa ed articolata indagine svolta nei mesi scorsi dai militari della Guardia di Finanza in forza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Genova e coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Genova, Federico Manotti, è stata scoperta una significativa evasione fiscale nel settore del commercio delle carni.

L’indagine ha consentito di accertare una frode perpetrata da due dipendenti infedeli di una società cooperativa genovese, appartenente a un gruppo societario titolare di un noto marchio italiano operante nella vendita all’ingrosso di carni (parte offesa nel procedimento), che tramite lo sfruttamento di una “falla” del sistema informatico aziendale, permetteva l’emissione di documenti di trasporto senza la successiva fatturazione e rilevazione delle giacenze di magazzino.

Gli indagati rifornivano tre società compiacenti dell’area genovese della carne illecitamente sottratta. Le forniture sono avvenute in modo indisturbato nel quinquennio 2010-2015 ed hanno consentito alle tre società genovesi di commercializzare in “nero” la merce fraudolentemente ricevuta evitando così di pagare le relative imposte e creando, di conseguenza, una concorrenza sleale sul mercato.

I responsabili dell’articolata frode fiscale, del valore di oltre 2 milioni di euro, sono stati denunciati, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Genova per reati fiscali, associazione per delinquere, riciclaggio e truffa.

Le Fiamme Gialle di Genova, in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi al sequestro preventivo di disponibilità finanziarie rinvenute su conti correnti e di un immobile per circa euro 390.000, somma corrispondente al profitto del reato