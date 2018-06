Occupavano abusivamente una casa del Comune nel centro storico, denunciati

Genova. Abitavano in un appartamento in vico Angeli ma erano totalmente abusivi. Tre uomini di nazionalità sudamericana sono stati denunciati dalla polizia locale per occupazione abusiva.

Il personale reparto Vivibilità e decoro e del primo distretto, nell’ambito del censimento sulla situazione degli immobili di proprietà pubblica, ha verificato la presenza di queste persone all’interno del civico 1 di vico Angeli, nel centro storico, nella zona della Maddalena.

Due dei tre uomini sono stati accompagnati in questura per la fotosegnalazione e successiva segnalazione per violazione del testo unico sulla immigrazione.