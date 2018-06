Ottima presenza nel fine settimana presso la piscina di Ronco Scrivia, dove si è tenuta la sesta edizione della Pallanuoto Ammare torneo giovanile, organizzato dagli Old Lions nell’ambito della manifestazione Sportivamente Ronco che ha come obbiettivo, la raccolta fondi per l’Anfass Villa Gimelli di Rapallo e l’Aisicc (Associazione Italiana che si occupa dei bambini affetti dalla Sindrome di Ondine).

Squadre provenienti da diverse zone della Liguria e non solo, oltre alla compagine di casa infatti erano presenti i Nuotatori Genovesi Pro Recco Academy oltre all’Acquatica Torino, alla Rari Nantes Sori e l’Andrea Doria. Buona prestazione dei ragazzi allenati da Paolo Polipodio e Giovanna Rosi che hanno trovato un terzo ed un quinto posto, ottimi in previsione dell’Habawaba in programma a Lignano dal 17 al 24 giugno.

I ragazzi impegnati in acqua erano: Chiara Armenante, Leonardo Boccalari, Mattia Borgni, Leonardo Callà, Davide Caselli, Matteo Del Veneziano, Federico Ferrando, Luca Iannone, Giovanni Lama, Andrea Maestripieri, Diego Orsini, Riccardo Siface, Giovanni Traverso, Giuseppe Verolla.