Periodo importante per i Nuotatori Genovesi che partecipano anche quest’anno all’HaBaWaBa, la più importante rassegna di pallanuoto per giovani atleti a livello europeo e non solo, visto che quest’anno sono ben 136 le squadre arrivate a Lignano Sabbiadoro da ogni parte del mondo.

I giovani Nuotatori Genovesi, facenti parte della collaborazione con la Pro Recco Youth Academy, non mancano, con due formazioni under 11 e una under 9, mescolate insieme.

Sicuramente un’esperienza fondante per i ragazzi che scenderanno in acqua, ma anche per allenatori, tecnici e dirigenti chiamati ad incontrarsi e a confrontarsi in questa kermesse che ha come tema di quest’anno il Fair Play.

Under 9 Nuotatori Genovesi e Pro Recco Academy

Traverso Giovanni, Callà Leonardo, Iannone Luca, Siface Riccardo, Armenante Chiara, Lombardo Matilde, Squeri Erika, Gardella Daniele. All. Luigi Boldrini – Giovanna Rosi

Under 11 Nuotatori Genovesi

Borgni Mattia, Caselli Davide, Martina Alessandro, Del Veneziano Matteo, Orsini Diego, Lama Giovanni, Ferrando Federico, Maestripieri Andrea, Boccalari Leonardo, Verolla Giuseppe. All. Paolo Polipodio

Under 11 Pro Recco Academy

Biagio Massa, Schiappacasse Matteo, Atzeni Marta, Benvenuto Chiara, Brambilla Giorgia, Dondè Martina, Picasso Paolo, Vignolo Tommaso, Davini ALice, Boracchia Arianna. All. Giacomo Pastorino-Enrica De Simone.

In attesa delle gare di queste squadre, la società genovese trova un’altra soddisfazione grazie alla doppia convocazione di Valentina Norero per la Rappresentativa Ligure. La prima sarà il 22 giugno a Pescara per la 3^ edizione del Trofeo The Hurricane che terminerà il 24. Ritorno a Genova poi il 7 e 8 luglio per il Trofeo delle Regioni in acque libere.