Non vi fate una ragione dell’assenza azzurra a Russia 2018? La soluzione è #imbucatamondiale

Genova. Vero, l’Italia non si è classificata ai mondiali e più Russia2018 va avanti, tra un match e l’altro, e meno molti di noi se ne fanno una ragione. Ma se ciò di cui sentite la mancanza non è semplicemente una casacca da tifare, quella tricolore, ma i brividi e i tribolamenti e insomma le emozioni del tifo in sé, bene, c’è una soluzione.

L’hanno ideata i ragazzi di Maona, una piattaforma web (per adesso pagina Facebook, ma presto sarà un vero e proprio sito internet), che si propone di mettere a sistema una rete di associazioni, soggetti creativi, imprese e singoli cittadini che fanno di Genova una realtà viva e brulicante. Anche dal punto di vista multietnico, sì. E quindi, perché non approfittare delle tante comunità straniere radicate a Genova le quali, a differenza di chi è italiano di origine, hanno una nazionale a rappresentarli ai mondiali?

Si chiama, appunto, #imbucatamondiale il format di video realizzati da Maona e pubblicati su internet, girati con un conduttore (Tommaso Ricci) “imbucato” nei gruppi di visione delle partite di alcune comunità estere. Si è iniziato con Perù Danimarca (finita 0 a 1), dove la troupe di Maona si è introdotta in un ristorante peruviano nel centro storico, e si è proseguito con Giappone Senegal (2-2), vista ai giardini Luzzati insieme ad alcuni esponenti della comunità senegalese. Ecco il video.

“L’idea di imbucarci ai mondiali è nata quando abbiamo realizzato che quest’estate avremmo dovuto effettivamente fare a meno dei momenti unici che regala la coppa del mondo – racconta Davide Gentile, uno degli ideatori di Maona – Così abbiamo approfittato dell’assenza dell’Italia per conoscere meglio i nostri concittadini migrati a Genova. #imbucatamondiale continuerà anche nelle prossime fasi sperando che le nazionali dei nuovi genovesi possano andare il più avanti possibile”.

Per rivedere gli episodi già pubblicati o seguire i prossimi basta mettere mi piace sulla pagina Facebook Maona. Anche terminata l’esperienza “mondiale”, qui, si troveranno spunti sulla Genova più attuale, passando dagli eventi culturali e di spettacolo, al commercio, al sociale e al turismo.

Maona deriva dal vocabolo arabo ma’ūnah che significa “assistenza riconfortante”, “contribuzione straordinaria” e anche “società commerciale”.

E’ un termine che nella Genova medievale indicava un’associazione di carattere finanziario mediante la quale la Repubblica di Genova dette vita a grandi imprese marinare che altrimenti avrebbero superato le possibilità di investimento dei governi e dei privati. L’intento della piattaforma web è un po’ questo: fare grandi cose, mettendosi rete.