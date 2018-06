Genova. Una gatta e due cani, quest’oggi, al canile di Monte Contessa, sopra Sestri Ponente, sono in cerca di casa. Conosciamoli insieme ai volontari di Una onlus.

Nerina: è una splendida gattona con due occhioni che sembrano stelle color smeraldo. Ha circa 10 anni, è FIV-FELV negativa, è sterilizzata e abituata a vivere in casa. Purtroppo la sua mamma umana non può più occuparsi di lei e questa meravigliosa creatura si trova a vivere in canile: situazione che la intimorisce molto. Per questo motivo cerchiamo per lei una nuova famiglia che abbia pazienza e gli dia una nuova vita fatta di amore e comprensione. Chi vuole arricchirsi e specchiarsi per sempre in questi meravigliosi occhi??

Foto 3 di 3





Nappy: è un meticcio tricolore, maschio, nato nel 2012. Questo dolce e simpatico cagnolino tricolore di taglia contenuta, ha un carattere deciso! Ha bisogno di molto tempo per potersi fidare delle persone e trovarsi a proprio agio in ambiente domestico. La sua diffidenza talvolta può trasformarsi in aggressività ma una volta instaurata una relazione non ha problemi con il contatto e si dimostra affettuoso. Si cerca per lui una famiglia che sia disposta ad affrontare un percorso affiancato da un educatore con i giusti tempi e la dovuta calma.

Yago: bel mix pastore di un anno dal carattere vivace. Non sappiamo molto del suo passato: è stato trovato vagante ed è un po’ timoroso nei confronti degli uomini, forse per qualche brutta esperienza. Ama gli spazi aperti e per questo la sua casa ideale deve avere almeno un giardino. Per lui cerchiamo una famiglia dinamica, amante delle lunghe passeggiate e che gli faccia ritrovare la fiducia nell’essere umano. Come ogni buon pastore ha bisogno di collaborare con i suoi umani. Da valutare la convivenza con una femmina equilibrata. Venite a conoscerlo!!

Associazione Una Onlus

Via Rollino 92n 16154 Genova

Per info: adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono: 010 650 0617