Di Negro, riempie zaino di prodotti e prova a “sfondare”. Fermato dalla vigilanza e arrestato da polizia

Genova. E’ uscito dal supermercato con uno zaino colmo di merce rubata, per un valore complessivo di circa 160 euro.

Fermato dagli addetti alla vigilanza, che avevano assistito al furto, l’uomo, un marocchino di 28 anni pluripregiudicato e già destinatario di ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, ha reagito con violenza, scalciando e spintonandoli nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

I poliziotti arrivati in seguito lo hanno arrestato per il reato di rapina. Sarà giudicato con rito per direttissima nella mattinata odierna.