Municipi e Aster, per le manutenzioni decide tutto il Matitone: lo dice una circolare

Genova. “A seguito di precisa indicazione dell’assessore alle Manutenzioni, qualsiasi richiesta di intervento a prescindere dalla tipologia, dimensione e urgenza va valutata dall’assessorato suddetto”. Questo sta scritto in un ordine di servizio di Aster, diramato nelle scorse ore, e che di fatto azzera – anche nel concreto, dopo gli annunci degli ultimi mesi da parte dell’amministrazione comunale – uno dei ruoli principali dei municipi, il presidio del territorio con la definizione delle priorità degli interventi di manutenzione di strade, marciapiedi, edifici pubblici, aree verdi e corsi d’acqua.

La nota, firmata dal direttore generale Mauro Grasso e pubblicata – polemicamente – su Facebook dal consigliere comunale del Pd Alessandro Terriale – precisa insomma che per qualunque intervento i municipi dovranno sempre passare dal governo centrale, dal Comune, o ancor meglio, dall’assessorato alle Manutenzioni a cui è a capo l’architetto Paolo Fanghella.

“Addio decentramento, partecipazione democratica, autonomia nelle scelte territoriali – scrive Terrile – dopo l’accentramento sui patrocini, il taglio delle risorse a bilancio, le minacce di commissariamento, ai Municipi viene impedito di svolgere il ruolo per cui sono nati: fare manutenzione su segnalazione dei cittadini. In consiglio comunale daremo battaglia perché ai Municipi siano restituite le loro funzioni, le loro risorse, le loro responsabilità”.

La precedente amministrazione comunale, mesi fa, era stata attaccata dai municipi – in particolar modo quelli di colore politico diverso, ma non solo – per il taglio dei 400 mila euro destinati per l’autonomia e la gestione dei progetti e delle manutenzioni straordinarie. Marco Bucci aveva spiegato che “i soldi ci sono per tutti”, ma che a cambiare sarebbe stata la modalità organizzativa. Non decidono cosa fare gli uffici dei municipi, ma il Matitone.