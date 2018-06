Multedo, Arpal certifica contaminazione di aria e acqua di marzo. Ora si cercano i responsabili

Genova. Dopo tre mesi sono arrivati i risultati: aria e acqua contaminata da prodotti chimici e petrolchimici. Succede a Multedo, la delegazione di ponente che “ospita” tre impianti industriali a rischio di incidente rilevante.

Da oltre 30 anni la popolazione locale lamenta miasmi e macchie oleose nell’acque della delegazione: nel marzo scorso addirittura dai alcuni tombini venivano fortissimi odori chimici, tanto spingere Arpal a fare controlli approfonditi.

Oggi i risultati: aria e acqua contaminate in misura superiore a quanto consentito dalla legge. Per questo motivo il Consiglio comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta a cercare e trovare l’esatta fonte dell’inquinamento, per procedere poi nelle sedi opportune “al fine di far rispettare e garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei proprio concittadini”