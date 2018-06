Multa da 5000 euro e 400 chili di frutta e verdura sequestrati a due abusivi dalla polizia locale

Genova. Raffica di interventi contro i venditori abusivi di frutta e verdura tra ieri e mercoledì a Genova da parte degli agenti dell’ottavo distretto della polizia locale.

Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti hanno intercettato un venditore che aveva appena fermato il suo autocarro nella via Cavallotti e hanno proceduto al sequestro di tutta la merce esposta.

Ieri mattina il personale della polizia locale è intervenuto in via Carlo Barabino dove lo stesso venditore individuato il giorno precedente aveva parcheggiato il suo autocarro, questa volta esponendo una consistente quantità di prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stata sequestrata tutta la merce e, poco dopo, è scattato il sequestro anche nei confronti di un altro venditore, la cui presenza era stata segnalata dalla cittadinanza, in via Mosso.

Tutta la merce sequestrata, che ammonta a circa 400 chili, è stata donata alla Onlus Opera Benedetto XV per l’assistenza alle donne in difficoltà.

Per entrambi i venditori, oltre al sequestro della merce, multa da 5000 euro.