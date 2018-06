Monumento in ricordo della tragedia di molo Giano, Pandolfo (Pd): “Tributo doveroso”

Genova. La mozione, approvata all’unanimità oggi in Consiglio comunale a Genova, per realizzare un monumento a ricordo delle vittime del crollo della Torre Piloti a molo Giano è un “doveroso tributo a quelle nove vite spezzate drammaticamente cinque anni fa”.

“Nel corso dell’ultima commemorazione di quella tragedia – dichiara Alberto Pandolfo, primo firmatario del documento – , le famiglie delle vittime hanno espresso il desiderio di vedere installato in città un monumento a testimonianza di quanto accaduto”.

“Quell’incidente deve essere ricordato da tutta la comunità genovese – dice ancora il consigliere nonché segretario provinciale del Pd – anche come monito per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro. E in questo senso l’emendamento presentato dal consigliere Giordano per istituire un registro delle vittime sul lavoro a Genova è un’iniziativa meritoria, proprio per sensibilizzare maggiormente tutta la società su un tema così importante e purtroppo ancor oggi di drammatica attualità”.