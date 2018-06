Montoggio, continuano ricerche fungaiolo disperso. Speranze appese ad un filo

Genova. Ci si spera ancora: dopo cinque giorni di ricerche la macchina del soccorso rinnova ancora per oggi gli sforzi per trovare il fungaiolo 74enne disperso nei boschi di Montoggio.

Passate le 72 ore dalla scomparsa, termine di protocollo per la “ricerca-persone”, la scelta di continuare le ricerche spetta alla Prefettura, che giorno per giorno valuta in da farsi: in questo caso sono sempre più “sottili” i margini di ricerca, ma ci sono ancora, e quindi di continua a battere il territorio.

Le operazioni sono coordinate dai Vigili del Fuoco, insieme a Croce Rossa, Polizia, Carabinieri e volontari. Gli uomini e le donne del Soccorsi Alpino, invece, presenti con le unità cinofile, hanno invece annullato le operazioni: il numero di persone presenti nel teatro della ricerca ha reso difficili le operazioni con i “nasi” a quattro zampe. I reparti sono quindi tornati ad operare in altri contesti.