Monte Contessa si sposta al mare per un “aperi…canile”. Per parlare di Luna, Sprite e tanti altri

Genova. Il 29 giugno dalle 19 in poi ai bagni Thelma di Cogoleto appuntamento con Aperi..canile, serata dedicata agli amici degli animali e per raccogliere fondi a sostegno del canile di Monte Contessa. Sarà l’occasione per conoscere i volontari e ascoltare le storie di tanti quattro zampe in cerca di famiglia. Come quelli che vi presentiamo oggi per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa.

Luna. “Nonni non si nasce… nonni si diventa. Oggi vogliamo raccontarvi di NONNA LUNA…o almeno, quel poco che sappiamo di lei. E’ arrivata in canile a maggio del 2018. trovata mentre vagava tutta spaesata, piena di pulci e zecche, forse abbandonata da quella che per almeno 10 anni è stata la sua “famiglia”. Spaesata perché lei ci vede poco e sente ancora meno.

Nonna LUNA aspetta, tra il box e qualche breve passeggiata, qualcuno che si prenda cura di lei, dolcissima pensionata.

Le piacerebbe trovare una famiglia che viva in una casa con un pezzetto di giardino, magari senza scale: fa un po’ fatica a scendere e salire, ma in pianura va come una giovanotta. Non tira al guinzaglio e sa camminare accanto a chi la accompagna. Se pensate di avere per lei un posto in casa e soprattutto nel vostro cuore lei saprà regalarvi l’amore tanto speciale che solo i cani anziani sanno donare. Venite a trovarla… lei aspetta. Monostante la sua storia triste aspetta ancora.

E poi c’è SPRITE. Scricciolina di due mesi e mezzo, sverminata, vaccinata e spulciata, è rimasta sola perché la sorellina FANTA è stata adottata e cerca una mamma e un papà affettuosissimi tutti per lei.

Forza fatevi avanti! Venite a conoscere questa piccolina: non lasciamola ancora tutta sola in una gabbietta!

Per informazioni: Associazione Una Onlus, Via Rollino 92n 16154 Genova. Mail: adozioni@unaonlusgenova.it Telefono: 0106500617