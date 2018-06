Genova. Quest’oggi per la rubrica quotidiana di Genova24 #portamiacasa andiamo sulla collina alle spalle di Sestri Ponente al canile di Monte Contessa per incontrare tre animali dalle caratteristiche speciali. Chissà che tra loro non ci sia il vostro prossimo migliore amico!

Sultan ha 8 anni, è un American Staffordshire terrier. È entrato in canile due anni fa. Purtroppo ha alle spalle una storia molto triste di abbandoni e di perdite. Eppure ogni volta che esce dalla gabbia con i suoi amici volontari, i suoi occhi sorridono. Sultan soffre molto la reclusione, vorrebbe trovare una famiglia che finalmente possa regalargli la vita che si merita. Proviamo a dargli una possibilità! Verrà affidato dopo un percorso di affiancamento.

Nite è nato nel 2014, a soli due anni è entrato in canile perché i suoi proprietari non riuscivano a gestire la sua esuberanza. “È un tipetto incompreso – raccontano i volontari della struttura – quando è entrato in canile pensavamo che fosse un cane problematico, invece abbiamo scoperto che dietro alla sua aria da duro, si nasconde un cane sensibile e pieno di voglia di fare nuove esperienze. Se gli darete fiducia non vi deluderà. Si affida dopo un percorso di affiancamento”.

Siete fan di Bram Stoker? Volete un “vampiretto” tutto vostro? Ecco Met, il “draculino” di Monte Contessa. “Splendido incrocio gatto pipistrello – dicono i volontari di Una – età indefinita ma tanto si sa che i vampiri sono immortali… Sarà un ottimo compagno di vita, giocherellone e amichevole, aspetta una famiglia che si accorga di lui”

Per info: unacanilege@gmail.com

Tel. 010 6500617