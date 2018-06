Moneglia, gli rubano la carozzina per disabile mentre entra in casa. Arrestati due uomini

Genova. I Carabinieri della Stazione di Moneglia, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini ucraini, F.Y. di anni 35 e Y.I. 29enne, residenti in Vigevano, autori del furto di una carrozzina per disabili.

Il mezzo è stato sottratto nel mentre il proprietario 78enne stava rientrando a casa, aiutato dal figlo: parcheggiata un attimo sottocasa, trafugata dai due ragazzi.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che, allertati dal proprietario, in pochi minuti hanno fermato ed arrestato di due ladri.