Mondiali 2018, la comunità senegalese invita i genovesi giovedì in piazza a tifare per i “Lions”

Genova. “Per noi è quasi una finale, sarebbe importante e bellissimo se partecipassero anche tanti genovesi o persone da altri paesi per supportarci in questo momento”. Mamadou Bousso, portavoce dell’Unione immigrati senegalesi di Genova, lancia il suo invito all’appuntamento mondiale.

La comunità senegalese si incontrerà in piazza Truogoli di Santa Brigida, nella zona di via Pré, giovedì alle 16 per assistere alla gara di girone Senegal – Colombia. Importantissimo per i Lions portare a casa la vittoria per proseguire nella sfida di Russia 2018.

Già per i precedenti match (Senegal Polonia, finita 2 a 1, e Senegal Giappone, 2 a 2) si erano formati dei piccoli gruppi d’ascolto multietnici, al bar Kowalsky, nel centro storico, e poi ai giardini Luzzati. Questa volta, con un’intera piazza, la comunità senegalese, una delle più radicate e numerose a Genova, ha deciso di fare le cose in grande.