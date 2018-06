Molassana e Sestrese mettono a segno colpi importanti

Genova. Filippo Mosetti, portiere, classe ’90, è il nuovo ‘arquero’ del Molassana.

Mosetti (ex Borgorosso, Argentina, Caperana, Vado e Goliardica), subentra a Riccardo Secondelli.

La società del presidente Franini ingaggia il difensore, classe ’95, Gabriele Beninati (ex Bogliasco, Genova Calcio e Little Club).

Marco Camisa allenerà, anche nella prossima stagione, la Sammargheritese.

La Rivarolese, allenata da mister Stefano Fresia, riparte dalle conferme eccellenti di Donato, Eranio, Malatesta, Mura, Napello, Sangiuliano, Scala, Sighieri, Oliviero, Ungaro.

La Sestrese cala il tris, acquistando, in un solo colpo, il difensore di sinistra, Danilo Madaio (ex giovanili Sampdoria, Pontedecimo, Novese, Campomorone e Molassana), il centrale difensivo, Marco Raso (ex giovanili Samp, Genova Calcio e Goliardica) e il centrocampista, Andrea Sattin (prelevato dalla Goliardica).

L’Arenzano, dopo aver acquistato, Porrata, Romeo, Eretta e Pastorino, ottiene la conferma di quattro giocatori molto importanti come Rolando, Rusca, Damonte e Lucia.