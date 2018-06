Migranti nascosti da tre giorni in un container a San Benigno, salvati da pompieri e forze dell’ordine

Genova. I vigili del fuoco, con la polizia marittima e i mezzi di soccorso, hanno messo in salvo cinque persone, immigrati, che si trovavano imprigionati – nascosti – in un container.

Il ritrovamento è avvenuto in via Balleydier, nella zona di San Benigno, non distante quindi dai varchi portuali. Il container era a bordo di una nave arrivata stamani da Tunisi e già ripartita.

Le persone, tra cui un minore di 17 anni (ma l’età deve ancora essere confermata), sono state portate agli ospedali Galliera e Villa Scassi. Non sono gravi ma sono disidratati e visibilmente scossi.

Da chiarire come gli stranieri siano stati individuati e se si tratti di un episodio estemporaneo o se si stia delineando una nuova rotta di traffico di esseri umani che include anche il porto di Genova.