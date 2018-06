“Mettiamo Ordine”, il primo convegno sul nuovo maxi ordine delle professioni sanitarie

Genova. Si terrà nel capoluogo ligure il convegno, in programma il 23 giugno nella Sala Quadrivium di Piazza Santa Marta, dal titolo “Mettiamo Ordine” e organizzato dall’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione, in stretta collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie della Liguria (Co.Re.APS.) e l’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione di La Spezia.

Il presidente dell’Ordine, il genovese Antonio Cerchiaro, e il suo vice, di Carcare, Iuri Dotta, spiegano come quello del 23 giugno rappresenti il primo incontro ufficiale tra i professionisti della salute di 19 diverse professioni sanitarie che, con la legge 3 del 2018, sono confluiti in un unico Ordine costituito a garanzia di tutti i cittadini che si sottopongono ad interventi sanitari nelle strutture pubbliche o private del nostro Paese.

Dopo un percorso legislativo durato quasi vent’anni i Professionisti laureati Tecnici Sanitari, Fisioterapisti, Tecnici della Prevenzione, riuniti in associazioni su base volontaria hanno visto riconosciuta la loro dimensione non solo professionale ma etica e deontologica a tutela della qualità delle attività sanitarie in cui sono quotidianamente impegnati.

L’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione di recentissima costituzione raccoglie in un’unica istituzione professioni sanitarie diverse per percorsi formativi e attività che, nell’ottica di una moderna medicina, devono sapersi sempre più integrare tra loro e con gli altri professionisti della salute (Medici, Infermieri, Ostetriche) allo scopo di mettere in atto, con le competenze più elevate possibili, ogni azione necessaria a curare i pazienti.

Le 19 professioni costituite in Ordine Professionale sono: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Assistente Sanitario, Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, per un totale di più di 7 mila professionisti operanti nelle tre Provincie di Genova, Imperia, Savona.

Al Convegno “Mettiamo Ordine” hanno confermato la partecipazione: per la Regione Liguria Sonia Viale, Assessore alla Sanità e vicepresidente della Regione, Alice Salvatore Consigliere della II Commissione Sanità e Sicurezza, per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche il Presidente Carmelo Gagliano, la Segreteria UIL FPL. I temi principali della giornata saranno illustrati dal Dott. Alessandro Beux Presidente Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP e dal Dott. Antonio Bortone Presidente Nazionale Conaps.