Genova. Bel tempo nell’insieme in questo primo week end di giugno. Secondo i meteorologi di Limet per oggi possibile al mattina qualche nube bassa, in rarefazione dal pomeriggio: “Permarranno nubi basse sulle colline retrostanti il Genovese e il Savonese; nelle zone interne qualche nube in più, ma senza la minaccia di pioggia e in dissolvimento in serata.

Per domani sostanziale bel tempo, con velature in arrivo dal mare senza conseguenze.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore centro-occidentale della regione con rischio di qualche temporale tra Alpi Liguri e Valle Bormida. Temporali sparsi sono invece previsti per la giornata di lunedì