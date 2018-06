Genova. L’espansione dell’alta pressione delle Azzorre determina sulla Liguria tempo nel complesso buono. Nubi saranno presenti nei settori interni della regione, ma con basso rischio di fenomeni. Temperature su valori estivi.

Oggi, domenica 17 giugno, bel tempo su tutta la regione al mattino a parte velature o nubi di poco conto senza conseguenze. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con qualche piovasco non escluso sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto; lungo le coste prevalenza di sole a parte nubi sconfinanti dall’Appennino senza conseguenze. Generale dissoluzione della nuvolosità in serata con tempo buono ovunque. Venti: A regime di brezza; più attive quelle diurne lungo le riviere. Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie

Costa: min 18/21 °C, max 25/27°C

Interno (fondovalle): min 10/15°C, max 24/30°C

Domani, lunedì 18 giugno, prevalenza di bel tempo ovunque a parte nubi nelle zone interne nel pomeriggio con qualche piovasco possibile nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Venti: Deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Martedì 19 giugno bel tempo ovunque a parte nubi cumuliformi innocue sconfinanti dall’Appennino verso la costa nel pomeriggio senza conseguenze. Lieve aumento termico, ventilazione debole.