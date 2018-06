Mercatone Uno, a Rivarolo sciopero fino all’11 giugno: domani una delegazione dei lavoratori in Regione

Genova. Domani una delegazione dei lavoratori del Mercatone Uno di Rivarolo sarà in Regione dove, a margine del consiglio, incontrerà i capigruppo di opposizione e maggioranza per chiedere una presa di posizione della giunta sull vertenza, che vede il licenziamento di 25 lavoratori su 44 quando lo store sarà nelle prossime settimane acquisito da Globo.

Intanto i lavoratori hanno deciso di proseguire con lo sciopero e il presidio davanti al punto vendita fino all’11 giugno, data prevista per la chiusura.

“Nel frattempo a Bologna venerdì si è tenuto il primo incontro sindacale nazionale con i due possibili acquirenti di alcuni dei Punti Vendita Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria – fa sapere la Filcams Cgil in una nota – Per quanto riguarda il confronto con Cosmo Globo, unico interlocutore interessato all’acquisizione del Punto Vendita di Genova, la richiesta lanciata unitariamente dalle tre sigle sindacali è stata quella di risposte occupazionali a tutti i lavoratori, nessuno escluso”.

I prossimi incontri nazionali sono stati fissati per il 22 e 28 giugno.