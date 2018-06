Genova. Due fotogrammi sono bastati alla Polizia Locale e per incastrare un uomo che ha abbandonato rifiuti ingombranti in un angolo nascosto del Comune di Mele. La controffensiva dell’amministrazione per salvare i territorio dai rifiuti inizia a portare i suoi frutti.

Nei due scatti si vede in sequenza un furgone carico di materiale di risulta ed infissi “entrare” nell’area, poi poi uscire “vuoto” venti minuti più tardi. La controprova verificata il giorno seguente: poco distante dal “varco fotografico” lo stesso materiale immortalato nel cassone è stato rinvenuto abbandonato abusivamente per terra.

Dalla targa si risale all’autore, e scattano le sanzioni. Un successo per l’amministrazione civica, che in un territorio così grande da sempre lotta contro le discariche abusive ad opera di veri e propri delinquenti.

Un risultato che è potenziato dall’effetto “deterrente”: le telecamere e le fototrappole, come annunciato sulla pagina facebook del Comune di Mele, saranno installate, nascoste, a rotazione “a sorpresa” in tutti i luoghi “sensibili” e potenzialmente “ghiotti” per l’abbandono.

Ma non solo: anche lo smaltimento dei rifiuti domestici sarà sorvegliato: nel mirino, questa volta, l’abbandono fuori dai bidoni dei sacchetti di “rumenta”; un’abitudine che, oltre a sporcare, alimenta animali di ogni tipo, da topi a cinghiali.