Prima medaglia nel pararowing per Gian Filippo Mirabile

Genova. Si è conclusa al terzo posto, a Linz, in Austria, la seconda esperienza internazionale di Gian Filippo Mirabile. L’atleta tesserato per la Sportiva Murcarolo, già campione mondiale di paratriathlon, si è classificato alle spalle dell’olandese De Koning e dell’inglese Whiteley.

“Sono circa tre mesi che remo – ha dichiarato -. Io sono campione del mondo di triathlon e il canottaggio mi piace molto. Certo se avessi avuto più dimestichezza con la gara avrei potuto fare meglio, ma come primo approccio a gare internazionali sono contento. A me piace lavorare e lavorerò ancora meglio per migliorare e accorciare il divario con gli avversari”.

In Coppa del Mondo da registrare il sesto posto dell’otto azzurro, a soli 4 centesimi dal quinto posto occupato dall’Australia, con a bordo Cesare Gabbia (Elpis Genova), Davide Mumolo (Elpis Genova e Fiamme Oro) ed il finanziere Paolo Perino, cresciuto nella Sportiva Murcarolo. Sul podio la vincente Germania, la Gran Bretagna e l’Olanda: azzurri qualificatisi ieri per la finale dopo essersi piazzati alle spalle proprio di tedeschi e inglesi.