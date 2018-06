Maxi truffa ai danni della Amadori: cinque indagati a Genova

Genova. Maxi truffa ai danni della azienda alimentare Amadori. Gli uomini della guardia di finanza della sezione di palazzo di giustizia coordinati dal pubblico ministero Federico Manotti hanno scoperto la maxi frode e ottenuto il sequestro di circa 390 mila euro. Cinque persone sono indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere, truffa, evasione fiscale e riciclaggio.

Secondo gli inquirenti, la truffa sarebbe stata messa in piedi da due dipendenti infedeli di una cooperativa che si occupa della distribuzione dei prodotti Amadori con la complicità di tre titolari di aziende che si fornivano dalla cooperativa.

In pratica, i due dipendenti, Alex Remo Cossu e Corrado Bernardi (adesso licenziati), annullavano le fatture di ordinazioni fatte alle società senza farsi restituire la merce. Le aziende ricevevano così in nero gli alimenti e corrispondevano ai due dipendenti infedeli parte del denaro. Le società hanno così messo in commercio la carne ottenuta in nero senza pagare le relative imposte, mettendo in essere una vera e propria concorrenza sleale perché potevano rivenderla a un prezzo inferiore rispetto alle altre società.

Il denaro ricevuto in nero, veniva “ripulito” da uno dei due dipendenti grazie alla moglie di uno dei due o altre teste di legno. Il raggiro ai danni di Amadori sarebbe andato avanti per cinque anni, dal 2010 al 2015. La frode ammonta a un valore di circa due milioni di euro.