Marketing e promozione della citta, Bucci e Serafini in missione a Londra

Genova. Prosegue il programma di marketing territoriale del Comune di Genova, volto alla valorizzazione, promozione e attrazione di investimenti, in particolare sui grandi progetti della città, in alcune delle principali piazze economiche e finanziarie del mondo.

Dopo Mosca e San Francisco, da oggi al 27 giugno il Sindaco Marco Bucci, insieme all’assessore al marketing territoriale e cultura, Elisa Serafini, sarà a Londra, dove è previsto un intenso programma di incontri, presentazioni e riunioni “btob”, con i vertici di importanti società finanziarie e imprese, quali Algebris Investments, Kreos Capital, MAG/Marine, Maire Technimont, European Banking Authority, Plurima Group. Sono previsti anche incontri con il direttore dell’ICE (Istituto Commercio Estero) di Londra, Roberto Luongo, e con la Camera di Commercio Italiana.

Al centro del programma la presentazione di Genova e dei suoi progetti strategici presso l’Ambasciata Italiana, dove l’Ambasciatore Raffaele Trombetta, coadiuvato dal Consigliere economico e commerciale Massimo Carnelos, ha invitato 150 importanti personalità delle istituzioni, dell’economia e della finanza della capitale britannica.

Sono previsti inoltre incontri, tipicamente “londinesi”, in influenti club, quali il Travellers Club, e la presenza all’inaugurazione di Masterpiece Art Fair, imperdibile appuntamento per collezionisti e investitori d’arte provenienti da tutto il mondo.

Il Sindaco incontrerà anche, fra gli altri, l’ex Ministro degli Esteri Jeremy Browne, attualmente Rappresentante Speciale per la City of London.

Il programma è stato organizzato dall’attivissima “ambasciatrice” di Genova a Londra, Francesca Griffiths, con il prezioso supporto di Francesca Centurione Scotto, Monica Curti, Raffaella Renzoni, e con l’aiuto fondamentale di Maurizio Fazzari, Roberto Costa e tanti genovesi attivi, in ruoli chiave, a Londra. Genova sarà al centro dell’attenzione degli ambienti economici e finanziari londinesi proprio nei giorni in cui è in corso il bando per le manifestazioni di interesse per il progetto del Waterfront di levante.