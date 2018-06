Marco Bucci a San Francisco, incontro con i vertici Autodesk per possibile ‘competence centre’ a Genova

Genova. Secondo giorno ‘americano’ per il sindaco di Genova Marco Bucci che questa mattina è iniziato con “Recology Wast management San Francisco”, una delle maggiori aziende di gestione rifiuti degli Stati Uniti d’America (gestisce 1.200.000 tonnellate anno di rifiuti, con 80% di riciclo e l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2020).

Alla fine dell’incontro Marco Bucci ha tracciato le linee guida per una futura collaborazione con l’intento di portare Genova verso un futuro a “zero waste”, invitando i vertici dell’azienda statunitense nella nostra città.

Successivamente il sindaco ha incontrato Ettore Leale, investitore che guarda alla nostra città per il futuro delle sue attività e in particolare al progetto Hennebique. Genova può e deve diventare la base operativa per molte aziende di livello internazionale grazie alla qualità di vita che ha da offrire, la competitività del costo del lavoro e le tante possibilità di crescita in diversi settori: porto, logistica, turismo e alta tecnologia, sono stati gli argomenti dell’incontro.

Leale propone una riqualificazione analoga a quanto avvenuto a Montevideo, dove un vecchio edificio è stato trasformato, con un investimento da 18 milioni di dollari, in un centro di logistica e zona franca, attirando colossi come Ebay e Amazon.

Nei prossimi mesi ci saranno nuovi aggiornamenti e il primo cittadino di Genova ha voluto ribadire la forte volontà di Regione, Comune e Autorità Portuale sul futuro di Hennebique: “Regione, Comune e Autorità Portuale – ha detto Marco Bucci – aiuteranno l’arrivo di nuovi investitori, con la creazione di una zona economica speciale che consentirà di non pagare dazi su importazione estera, aiuteremo con sconti su tasse e azzereremo l’Irap. Inoltre siamo pronti ad annullare Tari e Tasi per un certo numero di anni”.

La lunga agenda di appuntamenti giornalieri si è chiusa con Tori Anderson, manager of strategic partners & initistives di Autodesk (leader mondiale nell’autocad e software avanzati per architettura e ingegneria). L’obiettivo di Anderson è quello di aprire nuovi centri in Europa e in Italia. Grazie all’intermediazione del Console Generale Lorenzo Ortona e del Sindaco Marco Bucci nei prossimi mesi il manager di Autodesk, insieme ad un team di tecnici, visiterà Genova per studiare futuri insediamenti in città.

L’intenzione sarà quella di convincere Autodesk ad investire in un competence centre a Genova e attivando nuove partnership grazie alla presenza dell’Università e di clienti importanti come: Studio Piano, Ansaldo Energia, ABB, Leonardo, Fincantieri.

A margine dell’appuntamento il Sindaco ha incontrato i vertici dell’azienda per approfondire gli argomenti sviluppati nella lunga riunione con Toni Anderson.



In serata le celebrazioni per la Festa della Repubblica, dedicata quest’anno a Genova.

La nostra città è stata protagonista di un grande ricevimento organizzato dal Consolato Generale per oltre 600 invitati, comprendenti tutti i vertici dell’economia, delle Istituzioni e della cultura della California. Presenti tutti i rappresentanti delle comunità italo americane, caratterizzate da una forte presenza di genovesi, di seconda e terza generazione, ma anche emigrati recenti.

Nell’arco della serata Roberto Panizza ha effettuato una dimostrazione di pesto al mortaio servito insieme alle trofie. I festeggiamenti sono proseguiti con la musica del duo Scanu – Cardinale e del quartetto Daidalos, seguito da un lungo e applaudito discorso del Sindaco Marco Bucci, che ha voluto ribadire ancora una volta la forte volontà di attrarre nella nostra città nuovi investitori.



Il rientro in Italia del sindaco Marco Bucci è previsto per venerdì notte.