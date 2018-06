Maggio da ricordare per l’Aeroporto di Genova, boom di passeggeri

Genova. L’Aeroporto di Genova continua l’escalation: nel mese di maggio ha visto un aumento del numero di passeggeri del 14,5% rispetto allo stesso mese del 2017. In forte aumento anche i movimenti commerciali, cresciuti del 12,1%.

Andando a vedere i primi cinque mesi dell’anno, il Cristoforo Colombo ha registrato un +10,2% di passeggeri e un +10,1% di movimenti commerciali. Particolarmente positivi i dati dei collegamenti internazionali: nel solo mese di maggio i passeggeri da e per altri paesi sono aumentati del 33,6%.

Una crescita che è frutto dei nuovi collegamenti avviati nelle scorse settimane, come quelli di easyJet con Londra e Manchester, quello di SAS con Copenaghen e quello con Madrid di Volotea. A fine maggio hanno anche preso il via i nuovi voli per Lampedusa (dal 26/5), Lamezia Terme (dal 27/5) e Mykonos (dal 29/5), tutti di Volotea. A contribuire alla crescita, anche il nuovo collegamento Genova-Francoforte di Lufthansa, introdotto a fine 2017.

Se il mese di maggio ha fatto registrare incrementi da record, aprile non era stato da meno, con un aumento di passeggeri del 15,8% e movimenti in crescita del 13,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Dati nettamente superiori alla media nazionale, che ad aprile aveva segnato un +5,9% di passeggeri e un +2,9% di movimenti.

«Il 2018 si sta confermando l’anno della svolta per l’Aeroporto di Genova. – dichiara il Presidente, Paolo Odone – i liguri stanno riscoprendo il loro aeroporto e lo scelgono sempre di più per i loro viaggi di piacere e di lavoro. Il dato dei voli internazionali ci dice anche che sempre più turisti stanno visitando la nostra regione grazie ai nuovi collegamenti da e per l’Europa: siamo felici che il Cristoforo Colombo contribuisca sempre di più alla crescita dell’economia della Liguria».

I prossimi nuovi voli che prenderanno il via sono: Bristol (da domani, 2/6 con easyJet), Atene (dal 13/6 con Aegean Airlines, in aggiunta al collegamento di Volotea), Bucarest (dal 22/6 con Ernest Airlines) e Berlino (dal 2/8 con easyJet). Da segnalare anche i nuovi voli charter da Glasgow e Tel Aviv.

I voli dell’estate 2018

Nazionali: Alghero, Brindisi, Cagliari Catania Bari, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli (Volotea), Olbia (Volotea e Alitalia), Roma (Alitalia).

Internazionali: Amsterdam (KLM), Atene (Volotea e Aegean Airlines), Barcellona (Vueling), Berlino (easyJet), Bristol (easyJet), Bucarest (Ernest Airlines), Copenaghen (SAS), Francoforte (Lufthansa), Ibiza (Volotea), Londra Stansted (Ryanair), Londra Gatwick (British Airways), Londra Luton (easyJet), Madrid (Volotea), Manchester (easyJet), Minorca (Volotea), Mykonos (Volotea), Monaco (Lufthansa), Mosca (S7 Airlines), Palma di Maiorca (Volotea), Parigi (Air France), Santorini (Volotea), Tirana (blu-express).