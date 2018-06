Maddalena Crippa recita Didone e apre il “festival della poesia” di Genova

Genova. Maddalena Crippa venerdì 8 giugno nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale apre a Genova il XXIV Festival internazionale di poesia, dedicato quest’anno al tema “Passione”, con Didone, che fa parte del progetto Eneide un racconto mediterraneo, prodotto da Teatro Pubblico Ligure e diretto da Sergio Maifredi.

Un canto di raffinata poesia che ha dato vita ad innumerevoli e, in molti casi, straordinarie riscritture, basti pensare alla struggente Didone abbandonata di Metastasio.

“Sono felice che un progetto a cui lavoro da anni come “Eneide un racconto mediterraneo” sia oggi ospite del Festival Internazionale di Poesia di Genova con Didone / Canto IV, interpretato dalla straordinaria Maddalena Crippa – dice il regista Sergio Maifredi – stimo da sempre il lavoro di Claudio Pozzani e del Festival da lui creato, so il livello degli ospiti di raffinata levatura, penso a quando venne il grande poeta islandese Thor Vilhjalmsson che ho avuto la fortuna di frequentare ed era davvero un grande poeta europeo o quando il Festival ospitò il premio Nobel polacco Czeslaw Milosz che tra l’altro a Genova dedicò una poesia: sono stati per me incontri fondamentali e, come me, migliaia di persone debbono al Festival momenti felici passati immersi nella poesia.”