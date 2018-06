Genova. Notte intensa per i Vigili del Fuoco di Genova, chiamati ad intervenire in diversi luoghi della città per domare fiamme e roghi: quattro macchine sono bruciate in due diversi incendi verificatesi a Quezzi e Cep.

Il primo rogo è scoppiato intorno alle 3,40 in via Martiri del Turchino, nel quartiere Cep di Pra’: l’intervento dei pompieri ha spento le fiamme che avevano distrutto due autovetture. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni si potrebbe trattata di fatto doloso.

Foto 2 di 2



Ancora invece tutto da chiarire l’origine del rogo che ha devastato altre due macchine in via Pastronchi a Quezzi: l’intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto verso le 4,40 ha salvato altre autovetture parcheggiate in zona.