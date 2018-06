Luminosa Bogliolo argento ai Giochi del Mediterraneo

Genova. Ieri, venerdì 29 giugno, Luminosa Bogliolo, alassina tesserata per il Cus Genova, ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 ostacoli ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna.

Luminosa è partita fortissima e a metà gara sembrava in grado di cogliere il primo posto. Poi si è un po’ disunita, complice un passaggio non felice al quinto ostacolo, subendo il ritorno della croata Andrea Ivancevic. Drammatici gli ultimi metri, con l’atleta balcanica, semifinalista all’Olimpiade di Londra, prima in 13”17 (season best) e la cussina che, con un tuffo sul traguardo, è stata capace di precedere al fotofinish (13”30) la greca Elisavert Pesiridiou, accreditata dello stesso tempo.

La specialista alassina ha celebrato nel migliore dei modi l’esordio in Nazionale assoluta: martedì 3 luglio festeggerà altrettanto bene il 23esimo compleanno.