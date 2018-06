Luan Costa rimane al CDM: la sorpresa del mercato genovese è interna

Genova. Tempo di conferme e ritorni per il CDM futsal Genova, che prepara nel migliore dei modi il suo debutto in Serie A2, dopo la cavalcata trionfale della scorsa stagione, conclusasi con una promozione davvero storica.

La prima conferma di questa settimana è stata quella di capitan De Jesus rinnovato l’accordo tra la società e il team, che saranno insieme per il terzo anno consecutivo. «Sono contentissimo di fare parte, anche nella prossima stagione, del CDM Futsal Genova – dichiara De Jesus sulla pagina Facebook della società – Matteo Fortuna, Michele Lombardo, Mario Lombardo e Mino Paoletti: sono persone eccezionali, senza di loro non ci sarebbe una società cosi forte. Sono onorato di farne parte, dopo aver vissuto un campionato molto intenso: è stato tutto meraviglioso, dal primo allenamento all’ultima partita. Gruppo unito, tanto impegno da parte di tutti. Eravamo sicuri di farcela, volevamo fortemente la serie A2 e l’abbiamo ottenuta».

Luan Costa fa ritorno al CDM futsal Genova: dopo un provvisorio addio, un cambio di direzione per la società e il calciatore. «Uno sforzo ulteriore da parte della società – sottolinea il tecnico Michele Lombardo, come comunica la società sulla sua pagina Facebook – Appena arrivata ufficialità della possibilità di tesserare 5 giocatori stranieri, abbiamo pensato a Luan Costa perché, per me, in quella posizione, è una prima scelta». Il giocatore italo brasiliano è stato uno dei protagonisti della promozione in serie A2 del CDM Futsal Genova: «Sono convinto che il vero Luan Costa lo vedremo nel prossimo campionato di serie A2 – dice Lombardo – Il suo apporto in serie B è stato importante ma son convinto abbia le potenzialità per fare meglio ed imporsi maggiormente».

Conferme in vista anche per i portieri Yuri Pozzo e Francesco Sacco, mentre dalla categoria giovanile dovrebbe arrivare il brasiliano Caio Belinelli. Il resto del team è, invece, ancora da verificare, anche se le voci di mercato parlano di più pochi movimenti rimasti: Lombardo, Foti, Mannone, Piccareta e Vignolo dovrebbero infatti rimanere con il CDM.