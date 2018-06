L’Olympia volley e la Serie B2: ecco il mercato genovese

Genova. L’Olympia PGP Volley militerà nella prossima stagione in Serie B2 e si sta preparando per la grande sfida: queste settimane di giugno, quindi, sono state colme di acquisti e nuovi innesti, con una attività sul mercato davvero impressionante.

L’ultima, in ordine cronologico, è stata Giorgia Castelli: classe ’97, ha esordito in Serie B2 nel 2013 con la Volley Briancom Como, giungendo poi nella Serie A elvetica.

La centrale Silvia Antonacci, con una lunga carriera in Serie B2 e Serie B1, è stato uno dei colpi più notevoli per il team gialloblù, capace di costruire una squadra davvero solida. Esperta anche Sara Della Rocca, libero classe 1992: dopo l’esordio a Brindisi e la vittoria della Serie B2 con il Mesagne volley, si sposta ad Asti, Brindisi, Bergamo, Pescara e Lecce, dove ha giocato anche nei playoff promozione.

Firma gialloblù per Clarissa Ciurli, in arrivato da Palau: con il team sardo aveva ottenuto la Coppa Italia di Serie B2 e la promozione in Serie B1. Giunge in Olympia anche Anna Parodi, cresciuta a Genova ma passata a Pesaro e ad Albisola, team con i quali ha militato in Serie B2.

Un ritorno, invece, è quello di Monica Pastorino, che a ventun’anni è di nuovo nella categoria nazionale; l’albisolese corona così il suo sogno sportivo. Nuovamente a Genova anche Giada Gorini, che a trent’anni ha già giocato in Serie B1 con i colori del Volley Terracina, del Tuum Perugia e del Volley Anthea Vicenza. New entry, invece, è Maurizia Caporaso: cresciuta nella Volleyro’ Roma e campionessa nazionale Under 17, ha esordito in Serie B2 con l’Anzio nel 2003, prima di militare anche in Serie B1 con Viterbo, Firenze, Rieti e Cisterna.

Giovanissime, ma già capaci di sognare, sono Giulia Ottonello e Asia Ferrando: entrambe classe 2002, entrano nel team gialloblù giungendo dal Vallestura, dopo una stagione da titolari in Under 18.

Il primo colpo gialloblù, invece, è stato domestico: confermato il coach Marco Oddera, che sarà affiancato da Donaggio e Venturini.