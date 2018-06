Genova. Il corteo del Liguria Pride ha “invaso” le strade di Genova, portando in città l’Allerta Rainbow. Sotto un caldissimo sole di una giornata praticamente estiva, in tanti, circa 5000 mila persone, si sono radunate alle 15 davanti alla Comunità di San Benedetto, in tributo a Don Andrea Gallo, a cui la manifestazione è dedicata.

Tanti gli slogan, gli allestimenti scenici e i colori dei partecipanti. Verso le 16,30 il corteo ha iniziato a muoversi: il tragitto pensato dagli organizzatori prevede via Balbi, piazza della Nunziata, Corvetto e via Serra per poi proseguire in via XX Settembre e concludersi in piazza De Ferrari. In serata festa al Banano Tsunami, al porto antico.

di 23 Galleria fotografica Liguria Pride - Allerta Rainbow 2018









In testa al corteo lo striscione del Liguria Pride e dell’Allerta Rainbow, con la madrina Cecilia Strada. Dietro i carri e tanti manifesti: molti di questi “canzonano” il sindaco di Genova Marco Bucci, che per la prima volta ha deciso di non concedere il patrocinio alla manifestazione.

(Foto courtesy of Simone D’Ambrosio – Dire)