L’ex ospedale di Quarto si apre a Cotonfioc, il festival dell’illustrazione, grafica e design

Genova. Torna per la sua seconda edizione il Cotonfioc Festival, che – in programma all’interno dell’ex ospedale di Quarto – ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova, del municipio Levante e di Aiap – Associazione italiana design della comunicazione visiva.

Non a caso, il tema della mostra principale verte proprio sul disagio mentale, sul concetto di “altro” e su quello — quantomai sfumato — di “normalità”. “GLI ALTRI – Visto da vicino, nessuno è normale”, esposizione principale di Cotonfioc Festival, mette in mostra le trenta opere selezionate fra le 200 inviate da illustratori, fotografi e graphic designer e valutate da Carla Palladino, Vice Presidente di Aiap; Matteo Riva, Art Director di VITA Magazine; Fabio Toninelli, Presidente Ass. Tapirulan, oltre che da Gossypium Ass. Culturale.

La mostra inaugurerà in concomitanza con l’apertura del Festival, prevista per venerdì 22 giugno alle 18:00 con una Conferenza Stampa a cui parteciperanno organizzatori e collaboratori della rassegna e che proseguirà con una lettura di poesie tratte da “Parola smarrita, parola ritrovata” (1995) realizzata dal Gruppo per la Poesia del Coordinamento Riabilitazione della ASL3 Liguria, interpretate da Chiara Daino.

I cancelli dell’ex Ospedale riapriranno per i visitatori sabato 23 dalle 14.00 alle 24.00 e domenica 24 dalle 14.00 alle 23.00 , con l’inaugurazione di altre due mostre di illustrazione e realtà aumentata, rispettivamente “Wallgänger” dell’artista svizzero Mathias Forbach, in arte FICHTRE, e “Alchemica”, a cura dello studio Alkanoids; l’apertura della mostra-mercato di editoria indipendente, illustrazione e autoproduzione, con sessanta artisti e collettivi in esposizione; due cicli di conferenze incentrati su arti visive e autoproduzione l’uno, su progetti di rigenerazione urbana l’altro; sette workshop e due serate dedicate all’intrattenimento musicale con dj set, live elettronici e in acustico curati dal collettivo Code War.

Inoltre, per tutta la durata del festival saranno allestite proiezioni e installazioni, verrà realizzato un murales dall’artista marchigiano Giulio Vesprini e sarà presente un’area ristoro.

Organizzata dall’associazione culturale Gossypium, la rassegna si inserisce nel programma di attività culturali iniziato lo scorso giugno e promosso dal Coordinamento per Quarto, con la partecipazione dei collettivi artistici Code War e Walk The Line.

Il programma dell’evento – gratuito – è consultabile e scaricabile su www.cotonfiocfestival.com. La manifestazione viene in parte finanziata dalla campagna di raccolta fondi online con scadenza il 3 luglio. Tra le ricompense previste la posterzine Quarto dei Mille, il catalogo della mostra “Gli Altri” e un foulard con pattern realizzato in collaborazione con Hoppìpolla, acquistabili sia singolarmente sia, con piccolo sconto, insieme: https://it.ulule.com/cotonfioc-festival-2018/

INFO E ORARI

Ex Ospedale Psichiatrico

Via Giovanni Maggio 4

Genova

Venerdì 22 giugno: 18-22

Sabato 23 giugno: 14-24

Domenica 24 giugno: 14-23

INGRESSO GRATUITO

FOOD AREA con

UVA – Urban Vineyard Area // Gradisca Cafè //

Sakura No Fumi – Il Sapore del Fiore di Ciliegio

DJ SET, LIVE ELETTRONICI, CONCERTI IN ACUSTICO

in collaborazione con Code War