Le iniziative dell’Acquario per la “Giornata mondiale degli Oceani”

Genova. L’Acquario di Genova celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, che ricorre ogni anno l’8 giugno, con gli speciali appuntamenti edutainment “Un tuffo nel Pianeta Blu. Alla scoperta degli Oceani del Mondo” offerti alle famiglie nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 giugno.

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 in occasione del vertice sull’ambiente di Rio de Janeiro e riconosciuta nel 2009 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale dell’Oceano nasce da un importante impegno nella divulgazione, educazione e ricerca scientifica sulle tematiche legate al mare e all’ambiente portato avanti dal WON, World Ocean Network, la rete internazionale composta da organizzazioni, tra cui l’Acquario di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus, che hanno contatto con 200 milioni di persone.

Partendo dal tema della Giornata di quest’anno, l’inquinamento da plastica, i partecipanti saranno condotti dagli esperti in un percorso itinerante alla scoperta dell’origine della vita che quasi 4 miliardi ai anni fa è avvenuta proprio nell’acqua. L’acqua ricopre più di 2/3 della superficie del nostro Pianeta e forma mari e oceani con caratteristiche proprie che fanno apparire la terra dallo spazio di un intenso colore blu.

Nel corso dell’animazione, il pubblico scoprirà attraverso l’osservazione di animali e ambienti riprodotti nelle vasche, il ruolo fondamentale degli Oceani nella regolazione del clima del nostro Pianeta: forniscono infatti circa il 50% dell’ossigeno che gli essere viventi respirano e sono fonte di cibo. Rappresentano inoltre la rete di connessione per il commercio internazionale e svolgono un importante ruolo economico per i paesi che traggono guadagno dal turismo.

A causa dell’attività umana il Pianeta blu è a rischio; è importante comprendere al più presto l’importanza che gli oceani hanno per la vita sul Pianeta e mettere quotidianamente in atto comportamenti responsabili, favorendo così la salvaguardia e la conservazione. Nel corso dell’animazione, i partecipanti riceveranno alcuni semplici suggerimenti di piccole azioni che possono diventare abitudini quotidiane di ognuno capaci di diventare parte attiva della soluzione a questo grandissimo problema.

Le animazioni “Un tuffo nel Pianeta Blu. Alla scoperta degli Oceani del Mondo” si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 giugno alle ore 16 e sono comprese nel prezzo del biglietto di ingresso all’Acquario di Genova. L’appuntamento con la guida è presso la vasca degli squali, al primo piano del percorso espositivo.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Acquario di Genova e della sua Fondazione nella sensibilizzazione del pubblico alla necessità di tutelare le risorse dei nostri mari attraverso l’impegno concreto e quotidiano di tutti.

Proprio alla fine dello scorso anno (dicembre 2017), nell’ambito di una tavola rotonda sul problema organizzata in collaborazione con Costa Edutainment e l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, la Fondazione Acquario di Genova onlus si era fatta promotrice di un accordo di collaborazione tra Wwf, Legambiente, Marevivo e Garbage Patch State (l’iniziativa che rappresenta ufficialmente gli oltre 16 milioni di km2 di residui plastici che galleggiano nei vari oceani del mondo e che è stato ufficialmente riconosciuto come Stato dall’Unesco dell’Aprile 2013). Solo agendo insieme si possono indurre gli Stati e le Organizzazioni sovranazionali a mettere progressivamente in morto i cambiamenti di stili di vita e produzione che possano ridurre questa grave contaminazione di tutto il pianeta.