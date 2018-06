Lavoro, i sindacati di Leonardo all’attacco: “Nessuno tocchi Genova”

Genova. Attacco preventivo della Fiom Cigil su Leonardo, azienda oggi un una fase di transizione complicata: secondo alcune indiscrezioni, infatti, oggi sarebbero in discussione alcune figure apicali.

“Come FIOM non ci siamo mai appassionati a direttori e a figure di riferimento, non è nostro costume tifare per questa o quella cordata – scrivono i sindacati in una nota stampa – ma quello che è certo è che Leonardo ha aperto una fase di transizione che deve essere portata a compimento velocemente chiarendo l’assetto che si vuole dare alla divisione, per evitare che la situazione si avviti su sé stessa e a farne le spese siano i lavoratori”.

Alla luce di questa considerazione arriva l’attacco dei rappresentanti dei lavoratori: “Che nessuno pensi di approfittare di questa fase di interregno che si è aperta per rimettere in discussione i perimetri industriali dell’Azienda – e ancora – Nel caso qualcuno pensasse invece di approfittare di questa situazione per ridimensionare il sito facendone pagare il prezzo ai lavoratori genovesi sappia fin da ora che la FIOM metterà in campo tutti gli strumenti necessari per contrastare un tale disegno”. Insomma: “Nessuno tocchi Genova!”