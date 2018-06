Lavoro, da Malacalza altri due licenziamenti in Asg Superconductors

Genova. Oggi sono arrivate altre due lettere di licenziamento a due dipendenti di Asg Superconductors. Al momento sono 4 i licenziamenti portati avanti dal gruppo nonostante la mediazione che nei giorni scorsi il presidente della Regione Giovanni Toti ha provato a intraprendere incontrando la famiglia di imprenditori chiedendo che venisse mantenuta la promessa di ridurre gli esuberi o ricercare accordi individuali.

“Evidentemente la famiglia Malacalza non tiene in alcuna considerazione nemmeno le istituzioni e si comporta come il vecchio padrone delle ferriere – scrive la Cgil – in attesa di essere convocati dalla Regione, ribadiamo la nostra perplessità per il comportamento di una azienda del territorio che pur occupando centinaia di dipendenti non trova una soluzione per 9 persone.

Nei giorni scorsi a Genova gli operai del gruppo Malacalza sono scesi in piazza. C’era anche la Fiom.